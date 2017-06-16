Оккупанты в Крыму отказались освободить политзаключенного Балуха

Активист находится без оснований под стражей уже полгода и пробудет там до 21 августа 2017 года

Так называемый Верховный суд оккупированного Крыма не удовлетворил требование адвоката Дмитрия Динзе освободить из-под стражи украинского активиста Владимира Балуха. Об этом сообщает Крым.Реалии.



Адвокат Балуха отметил, что экспертиза вероятно не завершится в допустимые сроки досудебного расследования. Также он сказал, что у обвинения нет оснований для содержания политзаключенного под стражей, которое продлится, как указывалось ранее, до 21 августа 2017 года.

Сам Балух назвал эту ситуацию "оксюмороном".

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты заявились к нему в дом в село Серебрянка Раздольненского района Крыма, где он проживал с матерью. Во время четырехчасового обыска они якобы обнаружили на чердаке 90 патронов и тротиловые шашки.

Кроме того, в ФСБ потребовали снять с дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Ранее сообщалось, что МИД Украины протестует против продления ареста Балуху.

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