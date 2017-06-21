Законопроект об АТО вынесут на обсуждение общественности - БПП
Проект закона о реинтеграции Донбасса скоро обнародуют для обсуждения. Об этом сообщил в комментарии журналистам лидер фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов, передает корреспондент LIGA.net.
"Сейчас окончательно отрабатываются положения этого законопроекта, которые в ближайшие дни будут вынесены на обсуждение общественности. После того, как мы согласуем все предложения, я думаю, он будет внесен в зал и проголосован", - сказал Герасимов.
Он напомнил, что проект разрабатывается группой из депутатов, экспертов СНБО, силовых ведомств и представителей общественности.
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13 июня 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что после трех лет антитеррористической операции нужно определить новый формат, который "не перечеркивает минские соглашения".
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