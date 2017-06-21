МИД о нападении на ОБСЕ: Россия пытается запугать наблюдателей

В министерстве потребовали от государства-оккупанта выполнять обязательства в рамках международного права и минских договоренностей

Министерство иностранных дел расценивает нападение подконтрольных Кремлю боевиков на членов СММ ОБСЕ в Донбассе как попытку страны-агрессора России запугать наблюдателей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.



В МИД отметили, что решительно осуждают постоянные провокации, давление и угрозы кремлевских наемников, направленные против международных наблюдателей.



"Значительную обеспокоенность вызвало последнее нападение на патруль наблюдателей СММ 20 июня в городе Ясиноватая… Рассматриваем это нападение как усиление курса РФ и контролируемых ею незаконных вооруженных формирований на запугивание наблюдателей ОБСЕ, ограничение их доступа к неконтролируемым территориям, препятствование реализации мандата СММ", - говорится в заявлении.



В министерстве также потребовали от России выполнять обязательства в рамках международного права и минских договоренностей, гарантировать безопасность и прекратить провокации против миссии ОБСЕ, обеспечить полную свободу передвижения и беспрепятственный доступ СММ ко всем оккупированным районам Донбасса, в том числе и к временно не контролируемому Украиной участку границы с РФ.

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Ранее сегодня, 21 июня, в ОБСЕ сообщили, что во вторник, 20 июня, во временно оккупированной Ясиноватой боевики гибридной армии РФ пытались ворваться в автомобиль патруля СММ, угрожали наблюдателям оружием, вели огонь в направлении их автомобилей и повредили стекло в одной из машин.



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