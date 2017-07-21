Луценко озвучил новые зарплаты прокуроров

По словам Юрия Луценко, зарплаты местных и региональных прокуроров вырастут в среднем на 10 тыс грн, зарплата генпрокурора станет больше на 30%

Зарплаты местных и региональных прокуроров вырастут в среднем на 10 тыс грн, зарплата генерального прокурора станет больше на 30%. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил сегодня в Днепре на совещании с прокурорами областей.

Луценко напомнил, что Верховная Рада приняла закон, которым существенно повышаются зарплаты прокурорам. Сейчас этот закон находится на подписи у спикера парламента, затем должен быть подписан президентом. "Думаю, что с большой долей вероятности этот закон будет подписан", - сказал он.

По его словам, после повышения зарплат региональный прокурор в зависимости от стажа будет получать на руки от 23 до 33 тыс грн. Начальник управления, который сегодня получает 14-23 тыс грн, будет получать 18-33 тысячи.

Прокурору в регионе, который сегодня на руки получает 10-15 тысяч, планируется выплачивать от 15 до 26 тыс грн. Старший следователь по особо важным делам сегодня получает 11-17 тыс грн, планируется 16-29 тыс грн. Старший следователь сегодня получает 10,5-15,5 - планируется от 15,5 до 28,5 тыс грн.

"Тенденция понятна. Рост (зарплат, - ред.) следователей и прокуроров по максимальной ставке около 70%, рост выплат для административных сотрудников - около плюс 30%", - сказал он.

Местный руководитель прокуратуры сегодня получает 21-29 тыс грн, в зависимости от выслуги лет, после повышения будет иметь от 22 до 35 тыс грн. Начальник отдела получает 12,5-17,5 тыс грн, будет иметь 15,5-26,5 тыс грн. Прокурор местной прокуратуры сегодня получает от 10 до 14,5 тыс грн, а будет получать от 14,5 до 25,5 тыс грн.

"Справочно отмечу, что генеральный прокурор и его заместители получат увеличение на 30%. Больше увеличений мы себе не планируем", - сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что на зарплаты прокурорам выделено 700 млн грн.

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