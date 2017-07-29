Боится враг и уважают люди: годовщина создания Сил спецопераций
Сегодня в Украине - первая годовщина создания Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Министр обороны Степан Полторак заявил, что становление ССО происходит в сложных условиях, потому что оно начиналось с нуля, передает УНИАН.
"Вы вынуждены на марше менять структуру, менять систему подготовки, отбора, обучения для того, чтобы получить боевые способности", - сказал Полторак, отметив, что ССО "боится враг и уважают люди".
За год созданы законодательные документы, регламентирующие деятельность ССО, и военное управление командования.
Также сформированы воинские части, управления и обеспечения учебного процесса.
По словам Полторака, за год были значительно повышены социальные стандарты для военнослужащих ССО. Ко Дню ССО каждый служащий также получит тысячу гривень.
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