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Боится враг и уважают люди: годовщина создания Сил спецопераций

29.07.2017 12:55
Год назад были сформированы Силы специальных операций ВСУ. По словам министра обороны, ССО еще на этапе становления, но их уже боится враг
Боится враг и уважают люди: годовщина создания Сил спецопераций
Степан Полторак

Сегодня в Украине - первая годовщина создания Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что становление ССО происходит в сложных условиях, потому что оно начиналось с нуля, передает УНИАН.

"Вы вынуждены на марше менять структуру, менять систему подготовки, отбора, обучения для того, чтобы получить боевые способности", - сказал Полторак, отметив, что ССО "боится враг и уважают люди". 

За год созданы законодательные документы, регламентирующие деятельность ССО, и военное управление командования.

Также сформированы воинские части, управления и обеспечения учебного процесса. 

По словам Полторака, за год были значительно повышены социальные стандарты для военнослужащих ССО. Ко Дню ССО каждый служащий также получит тысячу гривень. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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