Замглавы МВД Троян не причастен к вымогательству - СБУ

В СБУ объявили, что замглавы МВД Вадим Троян не является подозреваемым по делу о вымогательстве, по которому задержали его помощницу

Вадим Троян (фото - facebook.com/vadim.troyan)



"По результатам указанных следственных действий информация о вероятной причастности Трояна к такой противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась. Таким образом В. Троян не является подозреваемым", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расследование в отношении помощницы Трояна и представителя организации Гражданский корпус Азов продолжается и гражданина Шамрая продолжается.

28 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил , что СБУ и Генпрокуратура совместно задержали заместителя руководителя общественной организации Гражданский корпус Азов Владимира Бржезинського, помощницу заместителя министра МВД Украины Вадима Трояна Светлану Иваштенко и гражданина Шамрай И. М. Их подозревают в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1,5 миллионов гривень.

Ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что задержали на взятке самого Трояна, замглавы МВД назвал "разводом". Эту информацию опровергли в Министерстве внутренних дел.

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В рамках расследования СБУ и ГПУ дела о вымогательстве был проведен обыск в доме заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна , однако информация о его причастности к коррупции не подтвердилась. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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