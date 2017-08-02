Трамп раскритиковал подписанный им закон о санкциях против РФ

Трамп назвал законопроект "ошибочным" и выразил надежду, что с его помощью Конгресс не помешает урегулированию конфликта в Украине

Президент Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, хотя и считает его "очень испорченным". Также Трамп надеется, что Конгресс воздержится от использования этого "ошибочного законопроекта" для вмешательства в разрешение конфликта в Украине. Об этом говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

"В своей поспешности принять этот законодательный акт, Конгресс включал ряд явно неконституционных положений", - заявил Трамп, говоря о пункте закона, который запрещает президенту без одобрения Конгресса отменять санкции против России.

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"Кроме того, статья 216 направлена на то, чтобы предоставить Конгрессу возможность изменить закон вне конституционно необходимого процесса", - говорится также в опубликованном заявлении.

"Наконец, моя администрация, в частности, ожидает, что Конгресс воздержится от использования этого ошибочного законопроекта, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими союзниками разрешить конфликт в Украине и использования его для того, чтобы помешать нашим усилиям по устранению любых непредвиденных последствий, которые могут возникнуть для американских предприятий, наших друзей или наших союзников", - резюмирует Трамп.

Ранее сегодня президент США поставил подпись под текстом закона о введении новых санкций против Российской Федерации, а также Ирана и Северной Кореи.

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