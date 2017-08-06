Лавров: Спецпредставитель США по Украине встретится с Сурковым

Глава российского МИДа заявил, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер собирается с визитом в Москву

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намерен посетить Москву. Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, пишет Reuters.



Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на Филиппинах. Он не уточнил, когда именно Волкер прибудет в Москву, но сообщил, что в столице РФ спецпредставитель встретится с советником президента Владимира Путина Владиславом Сурковым.



Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что предоставление всех форм поддержки Украине для борьбы с российской агрессией - в интересах США.



Вчера, 5 августа, президент Штатов Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Украине. Они говорили о важности имплементации минских соглашений для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.



Накануне стало известно, что Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Украине противотанковое оружие Javelin.



31 июля The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Государственный департамент США уже разработали планы поставок Украине противотанковых ракетных комплексов и другого оружия.



Кремль позже отреагировал на эту публикацию о возможных поставках США противотанковых ракетных комплексов для ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия США Украине могут "спровоцировать очередной виток напряженности" в зоне АТО.



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