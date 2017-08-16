Расследование по Манафорту не велось - НАБУ

В НАБУ подчеркнули, что экс-глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт не является подследственным им лицом

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура неоднократно заявляли, что никакого расследования в отношении экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта не вели. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НАБУ

"Мы подчеркиваем, что он - не является подследственным нам лицом. Все комментарии о наличии имя Пола Манафорта в списках так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов предоставлялись исключительно в ответ на запросы СМИ и с целью предотвратить манипуляции", - отметили в пресс-службе.

28 июня сообщалось, что Манафорт представил Минюсту США документ, согласно которому его компания с 2012 по 2014 год получала деньги от партии беглого президента Янукович.

12 апреля журналисты АР опубликовали информацию о том, Манафорт получал деньги по амбарной книге Партии регионов.

Однако глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий позже неоднократно заявлял, что экс-глава кампании Трампа не фигурирует в расследовании украинской стороны по делу об амбарной книге беглого президента Виктора Януковича и его партии.

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