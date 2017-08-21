Встреча Волкера и Суркова в Минске продолжалась около 3 часов

О результатах переговоров Волкер, возможно, сообщит завтра во время брифинга в Вильнюсе

В Минске завершилась встреча спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, передает Радио Свобода.

По его словам, встреча, которая проходила за закрытыми дверями, началась около 14:00, а завершилась после 17:00. О ее итогах пока не известно.

Сообщается лишь, что стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщили изданию в посольстве США, Волкер даст брифинг для прессы 22 августа в Вильнюсе, куда он отбывает после Минска для переговоров с правительством Литвы по урегулированию конфликта в Донбассе. Ожидается, что спецпредставитель США там расскажет и о своих переговорах с Сурковым.

23 августа Волкер в Киеве вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом встретится с представителями власти Украины для обсуждения "следующих шагов в дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".

ТАСС сообщает, что Сурков доволен встречей.

"Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни стороны конфликта, ни внешние силы, способствующие урегулированию", - сказал он по итогам переговоров.

"Привязанность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы к их реализации", - сказал помощник Путина.

Ранее сообщалось, что 23 августа Волкер прибудет в Киев, где вместе с Мэттисом проведет рабочие встречи и обсудит войну в Донбассе.

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