Запад-2017: Кремль проверит готовность к большой войне - Турчинов

Секретать Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о реальных угрозах во время российско-белорусских учений Запад-2017

Нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя российско-белорусские учения Запад-2017.

"В общем, все это в совокупности свидетельствует о том, что к большой войне готовятся не ВС РФ, а все российское государство с соответствующими затратами материальных и других ресурсов. Таким образом, во время Запад-2017 Кремль проверяет, насколько ВС РФ и государство в целом готовы к большой войне с Западом", - подчеркнул он.

По его словам, согласно официальным заявлениям Минобороны РФ в учениях Запад-2017 примут участие около 13 тысяч военнослужащих, около 280 единиц вооружения и военной техники и 25 единиц авиационной техники.

Спецпроект LIGA.net: Война-2017

"В то же время реальная численность участников в рамках Запад-2017 оценивается в 230-240 тысяч человек, более 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса", - сказал Турчинов.

Он напомнил, что под видом обеспечения безопасности проведения Зимних олимпийских игр Сочи-2014 в феврале 2014 года России было развернуто группировки войск для проведения специальной операции по оккупации Крыма.

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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