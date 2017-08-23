Полторак: Летальное оружие Украине предоставила только Литва

Министр обороны отметил, что Украина с просьбой об оружии обратилась ко всем странам мира еще в 2014 году

Украина еще в 2014 году, в первые дни российской агрессии обратилась ко всем странам мира с просьбой о предоставлении летального оружия. Пока такую помощь оказала только Литва. Об этом сегодня на брифинге заявил министр обороны Степан Полторак.

"Мы этого (предоставления вооружения, - ред.) ожидаем с первого дня агрессии Российской Федерации против Украины. Мы обратились ко всем странам мира с просьбой предоставления нам летального оружия. Нам такую помощь оказала только Литва. Мы ожидаем и готовы к получению летального оружия, но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку", - сказал Полторак.

4 августа СМИ сообщили, что Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Украине противотанковое оружие Javelin.

Кремль отреагировал на эту публикацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия США Украине могут "спровоцировать очередной виток напряженности" в зоне АТО.

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