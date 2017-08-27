За последние сутки потерь среди украинских военных нет - штаб
Незаконные вооруженные формирования Донбасса продолжают обстрелы позиций ВСУ, применяя в большинстве случаев только стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки нет, сообщает пресс-центр АТО на официальной странице в Facebook.
Всего за минувшие сутки путинские наемники 35 раз применяли оружие. Наибольшее количество таких случаев зафиксировано на приморском направлении.
"Здесь преступники шесть раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов наши укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы и в районах Широкиного и Павлополя", - сообщает штаб АТО.
На донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по Авдеевской промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия опорные пункты ВСУ неподалеку Зайцевого. В ответ украинские защитники дважды открывали огонь.
На луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут бандиты вели огонь из стрелкового оружия у Станицы Луганской.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при прямой поддержке РФ некоторые районы Донецкой и Луганской областей. Обе структуры созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, кадровыми офицерами, инструкторами, а также тяжелую боевую технику, оружие, боеприпасы и топливо. В феврале 2017 года Кремль признал "документы", которые выдают террористы ДНР и ЛНР.
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