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Волкер считает, что Украина пока не готова вступить в НАТО

27.08.2017 15:15
Украина пока не готова ко вступлению в НАТО, как и НАТО не готово ее сейчас принять, говорит спецпредставитель Госдепартамента США
Волкер считает, что Украина пока не готова вступить в НАТО
Курт Волкер (фото - EPA)

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина пока не готова вступить в НАТО, как и Альянс не готов ее сейчас принять. Такое мнение Волкер высказал в интервью телеканалу Прямой.

"Я очень уважаю Украину, но пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть", - сказал он.

Решение о вступлении в НАТО остается за украинской стороной, подчеркнул спецпредставитель.

"И США, и ЕС, и Россия должны понять, что Украина - это независимая страна, и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО. Это полностью решение Украины. Но это не значит, что Украина близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО", - считает он.

25 августа бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что шансы получить оружие от США реальны.

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Ранее президент Петр Порошенко высказал удовлетворение обсуждением с министром обороны США Джеймсом Мэттисом предоставления Украине летального вооружения. Вместе с тем, президент подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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