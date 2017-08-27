Украина пока не готова ко вступлению в НАТО, как и НАТО не готово ее сейчас принять, говорит спецпредставитель Госдепартамента США

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина пока не готова вступить в НАТО, как и Альянс не готов ее сейчас принять. Такое мнение Волкер высказал в интервью телеканалу Прямой.



"Я очень уважаю Украину, но пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть", - сказал он.



Решение о вступлении в НАТО остается за украинской стороной, подчеркнул спецпредставитель.



"И США, и ЕС, и Россия должны понять, что Украина - это независимая страна, и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО. Это полностью решение Украины. Но это не значит, что Украина близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО", - считает он.



25 августа бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что шансы получить оружие от США реальны.

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Ранее президент Петр Порошенко высказал удовлетворение обсуждением с министром обороны США Джеймсом Мэттисом предоставления Украине летального вооружения. Вместе с тем, президент подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины.



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