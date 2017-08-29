Волкер: США не собираются договариваться с РФ за спиной Украины

Вашингтон не намерен обсуждать с Москвой Украину без привлечения в переговорный процесс Киева и руководства Евросоюза, заявил представитель Госдепа

Белый дом не собирается заключать какую-то "отдельную" сделку с Кремлем по решению войны в Донбассе - без привлечения в переговорный процесс властей Украины и руководства ЕС. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, пишет агентство Deutsche Welle.

"Этого абсолютно точно не произойдет. Такого нет, и не будет никакого отдельного соглашения над головами украинцев или за спинами европейцев", - сказал он.

Волкер подчеркнул, что перед встречей на прошлой неделе с помощником российского президента он был в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции.

"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в нормандском формате. Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", - уточнил он.

Представитель Вашингтона заявил, что политика по Украине будет считаться успешной, когда восстановится территориальная целостность страны, а также заверил, что украинский вопрос является одним из приоритетных для Госдепартамента США.

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После переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 21 августа Волкер заявил, что в случае готовности России решать проблему войны в Донбассе закончить военные действия там можно "за несколько месяцев". Ранее он говорил, что "гибридная агрессия РФ является угрозой и вызовом не только для Украины, а и для всей Европы".

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