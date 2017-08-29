Поляков: Суд признал за мной статус потерпевшего

По словам депутата, теперь он ожидает от генпрокурора Юрия Луценко "последовательных и мудрых действий"

Фигурант "янтарного дела", народный депутат Максим Поляков заявил, что Печерский райсуд определил за ним процессуальный статус потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ. Об этом Поляков написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялось торжество правосудия! Решением Печерского районного суда города Киева за мной определен процессуальный статус потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ", - написал Поляков.

По словам депутата, теперь он ожидает от генпрокурора Юрия Луценко "последовательных и мудрых действий".

"Генеральная прокуратура Украины должна довести до конца открытое уголовное производство по расследованию деятельности директора НАБУ и организованной им преступной группировки, вручить уведомление о подозрении А.Сытнику и детективам НАБУ, которые сфальсифицировали против меня дело", - написал Поляков.

Также он добавил, что готов снять электронный браслет слежения.

11 июля Рада разрешила привлечь Полякова к уголовной ответственности как фигуранта дела о незаконной добыче янтаря, но не дала добро на его задержание и арест. Суд обязал депутата надеть электронное средство контроля (браслет) и сдать паспорта для выезда за границу.

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