У Польши и Украины есть общий план реакции на Запад-2017 - СМИ

Виктор Муженко встретился во Львове с начальников Генштаба ВС Польши Лешеком Суравски

Военные Украины и Польши выработали совместный план действий на случай неожиданных ситуаций во время проведения российско-белорусских учений Запад-2017. Об этом шла речь на брифинге по результатам встречи во Львове начальников генштабов ВСУ и ВС Польши Виктора Муженко с Лешеком Суравски, сообщает ZIK.

Как отметил Муженко, на переговорах речь шла о конкретном военном сотрудничестве. И есть, по его словам, хорошие результаты.

"На нашей встрече мы обсудили вопросы военного сотрудничества с помощью польской стороны. В частности, мы уже привлекли польских инструкторов для подготовки украинских военных", - сказал Муженко.

Он добавил, что уже 1-10 сентября планируют провести учения по материально-техническому обеспечению ВСУ. А 15-20 сентября - организовать стратегические командно-штабные учения, на которых военные наберутся опыта управления определенным группировкам войск.

Суравски отметил, что украинцы очень довольны сотрудничеством с польскими инструкторами. "Я сумел приехать, чтобы проверить, насколько эффективна деятельность наших инструкторов. И как говорил генерал - все на очень высоком уровне", - сказал военный.

"Военные добавили - обсудили возможную угрозу от российско-белорусских учений Запад-2017 и уже выработали план действий в случае неожиданных ситуаций.", - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.