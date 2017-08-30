Суд опроверг заявление Полякова о "статусе потерпевшего"

В Печерском райсуде Киева сказали, что никакого решения по этому поводу не принимали

В Печерском райсуде Киева заявляют, что не принимали никакого решения о об определении процессуального статуса в качестве потерпевшего в отношении фигуранта "янтарного дела" депутата Максима Полякова. Соответствующее сообщение опубликовано на странице суда в Facebook.

"Пресс - служба отмечает, что никакого решения об определении процессуального статуса в качестве потерпевшего за Поляковым М.А. в уголовном производстве, на что содержится ссылка в указанной выше статье, Печерским районным судом не принималось", - сказано в сообщении.

В суде отметили, что обязали следователя, осуществляющего досудебное расследование, рассмотреть заявление Полякова о привлечении к уголовному производству в качестве потерпевшего.

Вчера Поляков заявил, что Печерский райсуд определил за ним процессуальный статус потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ.

11 июля Рада разрешила привлечь Полякова к уголовной ответственности как фигуранта дела о незаконной добыче янтаря, но не дала добро на его задержание и арест. Суд обязал депутата надеть электронное средство контроля (браслет) и сдать паспорта для выезда за границу.

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