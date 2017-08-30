Аваков прокомментировал свою "встречу с Тимошенко"

Министр отреагировал в своем Facebook на информацию о его "тайных политических договоренностях" с Юлией Тимошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о якобы встрече с Юлией Тимошенко.

"Обнаружил, что набирает оборотов информация о моих "тайных политических договоренностях" с Юлией Тимошенко. Друзья бомбят мои мессенджеры ссылками с яркими заголовками вроде этих: "Страшний сон Порошенка. Аваков повертається до Юлі" // "Гордон: Аваков провел конфиденциальную встречу с Тимошенко, на которой они договорились о сотрудничестве", - написал Аваков.

"Выкручиваться уже не возможно - вынужден признаться - на самом деле я тайно договорился с Левочкиным, чтобы избрать Каплина… президентом… шизофреников. P/S Поздравляю Юлию Владимировну с началом работы парламента! А Левочкина с окончанием строительства на острове Днепра поместья, круче Межгирья. Страусов забрали?" - добавил министр.

При этом свой пост он проиллюстрировал следующей фотографией.





Фото: facebook.com/arsen.avakov

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