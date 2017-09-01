Не избили, а упала: в СИЗО опровергли заявления Штепы о насилии

Есть ее заявление, где она объясняет, откуда взялись травмы, и про избиение там речь не идет

В Харьковском СИЗО опровергли заявления экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности террористической группы, о том, что ее избили. Об этом заявил журналистам заместитель начальника Харьковского СИЗО по социально-воспитательной и психологической работе Дмитрий Холод, передает Укринформ.



"Данный факт я могу опровергнуть по той причине, что, прежде всего, подобные вещи в нашем учреждении, как и во всех остальных учреждениях, фиксируются. Есть ее заявление, где она объясняет, откуда взялись травмы, и про избиение там речь не идет. Идет речь о неосторожности, когда она упала в камере", -сказал Холод.

"Полностью она все описала: когда, как и что произошло. Она написала это все своей рукой", - добавил он.

Также по его словам, жалоба министру юстиции, которую опубликовал ее адвокат, - это всего навсего попытка привлечь внимание.



Ранее сегодня, 1 сентября, видеообращение Штепы, а также фотографии с синяками на руке, обнародовал на своей странице в Facebook ее адвокат Александр Шадрин.







Другой адвокат Александр Тананакин также обнародовал открытое обращение в письменной форме экс-мэра Славянска к министру юстиции.







24 июля суд продлил содержание под стражей Штепы до 21 сентября.

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