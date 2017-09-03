Расстрел Майдана: суд вернул прокуратуре обвинительный акт

Соломенский райсуд вернул прокуратуре обвинительный акт в производстве о незаконной передаче оружия титушкам для расстрела участников Евромайдана

Соломенский райсуд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в уголовном производстве о незаконной передаче оружия так называемым титушкам для расстрела участников Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает 5 канал.

"Обвинительный акт с обвинением был возвращен судом в прокуратуру, и это произошло через в полтора года рассмотрения этого дела в подготовительном заседании. Аргументация, что кроме тех лиц, непосредственно выдававших оружие - трое правоохранителей и один представитель от титушек, который получал оружие, в обвинительном акте указываются лица, которые давали указания. А суд считает, что эти лица не должны указываться в обвинительном акте. По нашему мнению, это незаконно", - отметил Горбатюк.

Он добавил, что это решение суда прокуратура будет обжаловать.

1 августа 2017 года Святошинский суд Киева продлил пятерым экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года меру пресечения в виде содержания под стражей.

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