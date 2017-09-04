Завтра Верховная Рада займется реформой образования

Спикер парламента отметил, что к законопроекту о реформе образования было подано более 700 поправок

Завтра, 5 сентября, Верховная Рада весь день может потратить на реформу образования. Об этом сообщил на брифинге по результатам заседания согласительного совета парламента спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.

"Завтра после открытия сессии мы начнем работу с реформы образования", - сказал он.

Парубий отметил, что к законопроекту подано более 700 поправок, из них более 600 комитет отклонил. "Поэтому сложно предугадать, как пойдет рассмотрение, оно может длиться весь день", - отметил спикер.

Он также сообщил, что если депутаты успеют, они рассмотрят во вторник, 5 сентября, проект закона о кибербезопасности.

В четверг, 7 сентября, по словам Парубия, Рада может весь день потратить на изменения в Кодексы в связи с проведением судебной реформы. Он подчеркнул, что к проектам подано почти пять тысяч поправок.

23 августа премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин в рамках реформы образования в Украине закладывает в бюджет на 2018 год 1 млрд грн на реформирование системы начального образования.

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