Порошенко в ООН поднимет вопрос о миротворцах - Ельченко

20 сентября в Совете безопасности ООН будет специальное заседание, посвященное миротворчеству

Президент Петр Порошенко на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил посол Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Порошенко будет выступать в Генассамблее, есть смысл изложить наше видение. Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать и в рамках Генассамблеи в том числе. Президент Украины будет выступать 20 сентября в Совете безопасности ООН, будет специальное заседание, посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще одна возможность сказать о нашем видении роли ООН в Донбассе", - сказал Ельченко.

"Это вопрос очень сложный... до момента, пока этот конфликт не будет заморожен, то есть прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые действовали бы в условиях активных боевых действий", - добавил дипломат.

Сегодня, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта". Однако затем он уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ" и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия России в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

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