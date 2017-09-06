Законопроект о реинтеграции Донбасса: Термина "война" не будет

Замминистра Юрий Грымчак отметил, что если Украина официально применит слова "война", то это только поможет стране-агрессору России

В законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагается заменить термин "АТО" на "операция по обороне Украины", а слова "война" не будет применено. Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

По его словам, если Украина официально применит слова "война", это только поможет России.

"Мы можем назвать это войной. Тогда фактически мы объявляем войну России. Сегодня Россия говорит, что "нас там нет". Но когда мы объявляем войну, мы начинаем "получать" все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?" - пояснил Грымчак.

По его словам, в законопроект о реинтеграции Донбасса внесут изменения в положение о миротворцах и предложат на рассмотрение народным депутатам Украины после сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"После того, как пройдет Генеральная ассамблея ООН и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев, мы внесем изменения ... Думаю, что до конца сентября", - сказал Грымчак.

5 сентября народный депутат Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса подготовлен полностью, за исключением пункта о миротворческой миссии.

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