Мы могли ввести военное положение и ограничить права - президент

Для введения военного положения и последующего ограничения прав и свобод за последние три года было достаточно оснований, подчеркнул глава государства

Одним из достижений власти во время аннексии Крыма и активной фазы боевых действий в Донбассе президент Петр Порошенко считает отказ от введения военного положения и соблюдение прав и свобод человека. Об этом он заявил в рамках ежегодного обращения к Верховной Раде.

"Невзирая на российскую агрессию, мы не пошли на ограничение демократических прав и свобод, не ввели военное положение тогда, когда для этого были все основания", - сказал он.

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По словам главы государства, даже во время войны удалось обеспечить "значительно более качественное" функционирование парламентско-президентской модели, чем в 2006 и 2010 годах.

Порошенко отметил, что ни разу не воспользовался правом на приостановление актов Кабмина с одновременным обжалованием в Конституционном суде.

"Да и к праву вето обращались не очень часто", - добавил он, посетовав, что "тогда" разные ветви власти занимались "только междоусобицами".

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