Украина разведала обстановку на захваченных РФ буровых вышках

Экспедиция выявила на объектах вооруженных лиц, обеспечивающих незаконную добычу газа на шельфе Черного моря

Сотрудники прокуратуры АР Крым в четверг, 7 сентября, разведали обстановку на четырех плавучих буровых установках в северо-западной части Черного моря, которые в настоящее время захвачены российскими оккупантами и используются ими для незаконной добычи газа на морском шельфе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Правоохранители вышли в море на корабле морской охраны Госпогранслужбы. В экспедиции также участвовали представители госкомпаний Черноморнефтегаз и Нафтогаз и сотрудник ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

Члены экспедиции посетили Одесское, Голицынское, Штормовое и Архангельское газовые месторождения, где с безопасного расстояния осмотрели четыре самоподъемные плавучие буровые установки - Петр Годованец, Украина (Независимость), Сиваш и Таврида, а также шесть морских стационарных платформ, пять блок-кондукторов и морской буксир Центавр.

"При осмотре установлено, что на всех указанных объектах находятся вооруженные лица. На буровых установках Петр Годованец и Украина изменены их названия - на Крым-1 и Крым-2. Также на установках Крым-2 и Сиваш поднят флаг Российской Федерации", - сообщили в ГПУ.

В ведомстве отметили, что на указанных месторождениях неустановленные вооруженные лица незаконно добывают принадлежащий Украине природный газ.

Правоохранители расследуют уголовное производство по фактам захвата и угона Россией 27 судов и четырех буровых установок Черноморнефтегаза, незаконной разработки природных ресурсов в исключительной морской экономической зоне Украины и их добычи.

Судебным решением на вышеупомянутые суда и установки, а также на 33 нежилых помещения Черноморнефтегаза, которые захвачены оккупантами, наложен арест.

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12 мая 2017 года в Гааге состоялись организационные слушания по арбитражному иску Украины против России по поводу нарушения последней морского права.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против государства-агрессора были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Фото: gp.gov.ua

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