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Украинским военным повысили зарплаты за участие в АТО

09.09.2017 04:28
С 1 сентября военнослужащие получат первые увеличенные суммы вознаграждения
Украинским военным повысили зарплаты за участие в АТО
Фото: www.facebook.com/theministryofdefence.ua

Во время пребывания в зоне АТО министр обороны Украины Степан Полторак сообщил военным про изменения в денежном обеспечении военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Впервые в этом месяце военнослужащие получат денежное вознаграждение увеличенного размера за участие в АТО", - сказал Полторак.

В этом месяце военные получат первые увеличенные выплаты в зависимости от линии обороны. На первой - дополнительно 10 тысяч гривень, на второй - 4,5 тысячи гривень. 

"Военнослужащие востребованных и опасных профессий как разведчики, военные танковых подразделений и другие специалисты будут получать еще дополнительное денежное содержание - надбавки за прохождение службы в этих подразделениях", - добавил министр обороны.

Также Степан Полторак отметил, что 1 января следующего года будет полностью изменен порядок начисления денежного содержания военнослужащих ВС Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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