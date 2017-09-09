Украинским военным повысили зарплаты за участие в АТО

С 1 сентября военнослужащие получат первые увеличенные суммы вознаграждения

Во время пребывания в зоне АТО министр обороны Украины Степан Полторак сообщил военным про изменения в денежном обеспечении военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



"Впервые в этом месяце военнослужащие получат денежное вознаграждение увеличенного размера за участие в АТО", - сказал Полторак.



В этом месяце военные получат первые увеличенные выплаты в зависимости от линии обороны. На первой - дополнительно 10 тысяч гривень, на второй - 4,5 тысячи гривень.



"Военнослужащие востребованных и опасных профессий как разведчики, военные танковых подразделений и другие специалисты будут получать еще дополнительное денежное содержание - надбавки за прохождение службы в этих подразделениях", - добавил министр обороны.



Также Степан Полторак отметил, что 1 января следующего года будет полностью изменен порядок начисления денежного содержания военнослужащих ВС Украины.



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