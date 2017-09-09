Ельченко: Россию в ООН ждет много неожиданностей

Украина готовит ряд претензий к России в ООН

Украина готовит ряд претензий к России в ООН, которые касаются невыполнения ею своих обязательств. Об этом в интервью Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они (российская сторона, - ред.) должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей", - сказал Ельченко.

По его словам, речь идет о целом ряде вопросов. "Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины", - отметил Ельченко.

Ранее замглавы Администрации президента Константин Елисеев сообщил, что Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по развертыванию в Донбассе миротворческой миссии этой организации.

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