Возвращение Саакашвили в Украину: хроника (завершена)

Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области при поддержке оппонентов Петра Порошенко сумел пересечь украинскую границу

Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в воскресенье, 10 сентября, вернулся в Украину. Он пересек границу через пропускной пункт Медика (Шегини) во Львовской области около 20:00, однако перед этим несколько раз менял свой маршрут и пытался отправиться к украинской границе на поезде Интерсити Перемышль-Киев, а также через пункты пропуска Мостиска-2 и Краковец. LIGA.net вела хронику событий, разворачивавшихся вокруг попыток Саакашвили вернуться в Украину. Бывшего губернатора сопровождали Юлия Тимошенко и еще несколько политиков, оппозиционных к действующему президенту Петру Порошенко.

11 СЕНТЯБРЯ

02:28. Полиция открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения польско-украинской границы. Дело квалифицировали по ч.1 ст.332 УК - незаконная переправка через государственную границу Украины.

01:37. В Министерство иностранных дел Польши вызвали посла Украины для дачи пояснений из-за незаконного пересечения польско-украинской границы Михаила Саакашвили.

00:25. Пограничникам, которые работали на польско-украинской границе в пункте пропуска Шегини, дали приказ не применять оружие и силовые меры влияния. В ГПСУ пояснили, что рассчитывали на мирную акцию.

10 СЕНТЯБРЯ

23:48. Во Львове Саакашвили встретил мэр города Андрей Садовый. Сказал: "Мне приятно, что господин президент (экс-президент Грузии Саакашвили - ред.) сегодня вместе с нами".

22:23. Генпрокурор Луценко подтверджает - закон требует привлечь к уголовной ответственности организаторов "прорыва" и это будет сделано.

22:35. В Госпогранслужбе говорят, что за незаконное пересечение границы и нанесение телесных повреждений правоохранителям на Саакашвили и его сторонников могут открыть уголовные дела, как минимум, по трем эпизодам.

21:00. Саакашвили забрал автомобиль, на котором он покинул территорию пункта пропуска Шегини. Людям, собравшимся в палаточном лагере возле Краковца, объявили, чтобы те собрали и загрузили вещи в автомобили, которые в ближайшее время выдвинутся в сторону Львова.

20:30. Саакашивили заявил, что приехал со своим внутренним украинским паспортом. Комментируя заявления о минировании пункта пропуска Шегини, в связи с чем и была якобы закрыта граница украинской стороной, он сказал, что "заминировать эту зону технически невозможно".

20:09. Саакашвили пересек украинскую границу пешком с помощью сторонников, которые зашли в помещение пункта пропуска Шегини, после чего, прорвав заслон пограничников вывели его на территорию Украины.

20:00. Сторонники Саакашвили, которые не смогли проехать вслед за ним на польский пункт пропуска Медика, устроили возле шлагбаума стихийный митинг с микрофоном и скандируют "Домой", "Украина", "Разминируй границу". По их словам, украинской стороной и, соответственно, польской перекрыты пункты пропуска Краковец и Шегини (Медика) для автомобильного транспорта и пешеходов, в том числе. На дороге образовалась пробка в несколько километров.

19:45. Сторонники Саакашвили говорят, что он будет просить у Миграционной службы удостоверение особы без гражданства и, на основе этого, его не имеют права не пропустить на территорию Украины, передает Hromadske.

19:10. Дорогу Саакашвили в Украину перекрыл спецназ в бронежилетах. Пограничники сообщили, что по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, пункт пропуска Шегини заминирован. Об этом сообщил украинский дипломат и экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Фото: facebook.com/markian.lubkivskyi

18:55. Польские пограничники пропустили Саакашвили в Украину, предупредив, что у него могут быть проблемы с переходом. Он оказался между польским и украинским пунктами пропуска.

18:50. Украинская сторона закрыла границу. Всем, кто был за шлагбаумом на польской стороне пункта пропуска Шегини, порекомендовали искать другие пункты для перехода границы.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

18:45. Польские пограничники сообщили, что автобус с Саакашвили и некоторыми украинскими политиками и дипломатами в данный момент готовится пересечь границу с Украиной. Для остальных авто проезд закрыт в связи с закрытием границы украинской стороной.

18:40. Украинский дипломат и экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил на своей странице в Facebook, что люди, которые находились в автобусе с Саакашвили, в данный момент на польском пункте пропуска Шегини проходят паспортный контроль и таможенные процедуры. "Впереди Украина", - сказал он. Остальные авто по прежнему стоят за шлагбаумом.

18:19. Автобус с Саакашвили пропустили за шлагбаум. Сразу после этого проезд для всех остальных авто и второго автобуса, которым передвигались депутаты и журналисты, перекрыли.

Фото: www.pravda.com.ua

Фото: www.pravda.com.ua

18:15. Саакашвили с командой поддержки заехал в польский пункт пропуска Медика (Шегини).

17:50. Планы еще раз изменились: Саакашвили направляется к пункту пропуска на польско-украинской границе Шегини.

17:36. "Сейчас Украину позорят, и по всей Польше сообщается, как стоит украинский поезд. Мы стали свидетелями этого позорного процесса. Когда весь поезд взят в заложники. И Министерство внутренних дел, и Мининфраструктуры отказываются от того, что давали соответствующие указания. Тогда получается, что его дал только Порошенко", - комментировал Саакашвили задержку поездов, передает УНИАН. Он анонсировал заявление по этому поводу в ближайший час.

17:16. Саакашвили снова передумал: едет автобусом на Краковец.

"В любом случае, я должен сегодня вступить в контакт с пограничниками", - сказал он.

17:02. Стрим с перрона вокзала в Перемышле.

16:46. На перроне происходит перепалка между депутатом Чумаком и пассажиром. По словам последнего, из-за "всей этой свиты" поезд, в котором есть и дети, уже несколько часов не отправляется. Он требует от Саакашвили и политиков оставить поезд и ехать машиной. Чумак в ответ говорит о "законе" и называет мужчину провокатором.

Фото - скриншот видео (UMN)

16:42. Тимошенко призвала генпрокурора Украины Юрия Луценко вмешаться в ситуацию, поскольку "он сам был жертвой политических репрессий".

16:39. Тем временем, Саакашвили, Тимошенко и другие покинули поезд. Возможно, они планируют пересесть на другой Интерсити.

16:37. На сайте Укрзалізниці опубликовали объяснение причины задержки поезда Перемышль-Киев.

"Ситуация с невозможностью курсирования поезда №715 Перемышль-Киев сложилась в результате отказа лица, которое не имеет законных оснований для въезда в Украину, покинуть поезд".

Укрзалізниця сообщает, что пассажирам поезда предоставят автобусы, они уже направляются в Перемышль.



16:28. Депутаты готовят заявления в Генеральную прокуратуру и полицию Польши в связи с остановкой поезда.



16:11. Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал Укрзалізницю "фактически неуправляемой" и "площадкой для политических игр и небывалой коррупции". Он призвал руководство предприятия оставаться в правовом поле и заниматься исключительно перевозкой пассажиров.

15:54. Михаил Саакашвили и депутаты Мустафа Найем, Юрий Деревянко и Виктор Чумак в поезде Перемышль-Киев, который снова никуда не едет.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

15:50. Пассажирам поезда Перемышль-Киев предложили пересесть на автобусы в связи с задержкой отправления. В Украине им пообещали вернуть стоимость билетов. Пассажиры расходятся.

15:37. В Нацполиции опровергают слова "отдельных политиков", заявивших, что поезд с Саакашвили в Перемышле заблокирован украинской полицией. "Таким образом, Национальная полиция не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой полиции.



15:20. По последним данным, поезд с Саакашвили снова никуда не едет. Сам Саакашвили заявил, что для того, чтобы поезд выехал из Перемышля, в дело вмешался министр внутренних дел Польши, пишет УП.



15:13. Задержанных возле пункта пропуска Краковец группу людей полиция доставила в отделение. У них были найдены газовые баллончики, стартовый пистолет и "металлические предметы". Как уточняется, задержанных более 100 человек, они одеты в камуфляжную форму.

14:59. Саакашвили и журналисты в поезде Интерсити.

Фото: hromadske.ua

Фото: hromadske.ua



14:43. Депутат Егор Фирсов сообщил у себя в Facebook, что поезд с Саакашвили все же тронулся.



14:26. Администрация поезда, ссылаясь на указание Укрзалізниці, сообщила, что поезд не тронется, пока Саакашвили не сойдет с него, сообщает УНИАН. Поезд должен был отправиться в 14:07, но до сих пор стоит на вокзале.

14:23. В полиции сообщили, что пункт пропуска Краковец снова работает в штатном режиме.

13:58. Стрим из Интерсити Перемышль-Киев, в котором находится Саакашвили.

13:54. Саакашвили передумал ехать через пункт пропуска Краковец - он поедет на поезде Перемышль-Киев, сообщает Hromadske.

"Чтобы избежать провокаций, мы поедем на Интерсити", - сказал он.

Саакашвили и депутаты возле вокзала в Перемышле (фото - hromadske.ua)

13:27. Саакашвили прибыл в Перемышль, сообщает УП.



13:15. Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк в эфире 24 канала сообщил, что на границе у Саакашвили заберут паспорта и отправят его обратно в страну, из которой он прибыл.

"На сегодняшний день господин Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два иностранных. Согласно решению уполномоченного государственного органа эти паспорта недействительны. И у Государственной пограничной службы Украины есть поручение изъять эти паспорта. То есть изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его на территорию государства, из которого он прибыл", - сказал Серватюк.

12:55. Фото из автобуса, направляющегося к украинской границе.

Фото: facebook.com/egor.firsov

Фото: facebook.com/egor.firsov

Фото: facebook.com/egor.firsov

12:30. Полиция остановила колонну так называемых титушек, направлявшихся в сторону пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе.

12:29. Читайте также: План "битвы при Краковце": хуже, чем ошибка

12:15. На пункте пропуска Краковец произошла потасовка между участницей FEMEN, полицией и другими присутствующими.

Видео: UMN

11:57. Саакашвили выехал в сторону Перемышля в обществее Тимошенко, Чумака, Добродомова, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и других политиков, сообщает Hromadske.

Фото - скриншот видео

11:30. Саакашвили сообщил журналистам, что "не собирается устраивать Майдан", а границу будет пересекать вместе с женой и ребенком.



11:27. В пункте пропуска Краковец действуют режимные правила, а поэтому доступ к пункту пропуска будет ограничен, сообщила Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook. Ограничения касаются, в том числе, представителей депутатского корпуса.

11:08. Саакашвили проведет пресс-конференцию в польском Жешуве. Там уже собрались журналисты, в том числе иностранные, и украинские политики. По данным Украинской правды, накануне экс-губернатор Одесской области провел встречу в Польше с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко, депутатами Дмитрием Добродомовым, Виктором Чумаком и другими.

10:12. По данным журналистов, на пункте пропуска Краковец стоят в очереди около 200 автомобилей. Через границу их не пускают, пограничники ситуацию не комментируют.

09:11. Ночь на пограничном пункте пропуска украинско-польской границы Краковец во Львовской области прошла спокойно, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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