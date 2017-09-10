Зону АТО и линию фронта впервые посетила делегация из Венгрии

Официальные лица побывали в прифронтовой Волновахе

Венгерские депутаты Аттила Петнехази и Ярослава Хортяни, бизнесмен Золтан Хорват и посол Украины в Венгрии Любовь Непоп посетили прифронтовую Волноваху и линию фронта на востоке Украины. Об этом посол написала на своей странице в Facebook.

Непоп сообщила, что визит состоялся 9 сентября 2017. Она сказала, что поездка началась с контрольно-пропускного пункта Новотроицкое и завершилась на последнем украинском блокпосту, за которым начинается временно неподконтрольна Украине территория.



"Дорога, вокруг которой минные поля. Серьезные, сдержанные, сосредоточенные и бесконечно родные лица наших ребят, стоящих на постах. Где-то чуть дальше - черный дым. И все это на фоне легкого голубого неба и яркого солнца, которые как бы пытались нам сказать, что украинцы борются за свою землю и потому победят. Рядом - наши друзья из Венгрии - Золтан Хорват, Аттила Петнехази и Ярослава Хортяни, которые не побоялись поехать, чтобы своими глазами увидеть, что собой представляет российская агрессия", - написала она.



Она рассказала о том, что состоялись встречи с семьями украинцев, которые живут в городе. Также, по ее словам, делегация возложила цветы к "памятникам жертвам атак российско-террористических войск".



Также она выразила надежду, что эта поездка в Волноваху поможет активизировать совместные усилия с партнерами, "чтобы остановить российскую агрессию против Украины, восстановить мир и территориальную целостность государства".



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