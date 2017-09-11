На конкурсе в Москве луганчанке дали грамоту "Украина, ЛНР": фото
В мэрии Москвы победителям Пушкинского конкурса из оккупированного Донбасса выдали грамоты, на которой написано "Украина, ЛНР, г. Луганск".
"Когда я собиралась в Москву, то даже представить себе не могла, насколько высок уровень Пушкинского конкурса. В Белом зале московской мэрии лауреатов поздравляли Швыдкой - представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, академик Костомаров, ректор института Пушкина Русецкая и какой-то министр", - отметила у себя в Facebook лауреат XVIII Международного Пушкинского конкурса для преподавателей русского языка Анна Светлова, которая до начала гибридной войны в Донбассе была учителем украинского языка и литературы в средней школе №18 в Луганске.
Грамота подписана спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
По информации LIGA.net, количество часов русского языка и литературы увеличили в школах Луганска с начала учебного года по сравнению с прошлым годом.
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