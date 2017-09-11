Россия обвинила Полторака и Муженко в "ненависти к русскоязычным"

Власти страны, которая вторглась в Украину, снова применили традиционный аргумент, что командование ВСУ "желает гибели русскоязычным Донбасса"

Судебная система государства-оккупанта России открыла еще несколько десятков фейковых уголовных производств против топ-командования Вооруженных Сил Украины. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации.

Главное следственное управление СК РФ обвиняет в "преступлениях против русскоязычного населения Донбасса" главу Минобороны Степана Полторака, его замов Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника Генштаба Виктора Муженко, его замов Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего.

Кроме того, в ведомстве оккупантов завели папки с делами против руководства разведки, Сил спецопераций, сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко.

"Систематичность преступлений, способ и обстоятельства явно свидетельствуют о том, что организуют и координируют их одни и те же люди - высокопоставленные должностные лица Министерства обороны Украины", - заподозрили в СК РФ.

Всех перечисленных российские захватчики привязывают к ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и ст. 357 УК РФ (геноцид), и утверждают, что те "отдавали заведомо преступные приказы", так как "действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели".

Виктор Муженко

В Следкоме РФ привели некие данные по погибшим гражданским и разрушенным объектам в ОРДЛО, подчеркнув, что эти цифры "еще раз подтверждает желание украинских военных истребить русскоязычное население и не дать самим определять, как им жить".

Оккупанты заявили, что вскоре объявят всех перечисленных в розыск.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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