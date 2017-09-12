Начинается 72-я сессия Генассамблеи ООН: состав делегации Украины

Выступление президента Петра Порошенко в Нью-Йорке запланировано на 20 сентября

Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке открывается 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, на которой будет председательствовать делегат от Словакии Мирослав Лайчак. Из распоряжения №174/2017-рп президента Петра Порошенко, которое опубликовано на его сайте, известен полный список делегатов от Украины.

Глава государства выступит на ГА ООН в следующую среду, 20 сентября. В своей речи Порошенко поднимет вопрос о введении миротворческой миссии ООН во временно оккупированную часть Донбасса.

Состав украинской делегации:

Владимир Ельченко - постоянный представитель Украины при ООН, заместитель главы делегации;

Владимир Василенко - профессор Национального университета Киево-Могилянская академия, заместитель члена делегации;

Олег Герасименко - руководитель Рабочей группы по обеспечению членства Украины в Совбезе ООН в 2016-2017 годах, заместитель члена делегации;

Анна Гопко - председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам (по согласию);

Мустафа Джемилев - уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат (по согласию);

Сергей Кислица - заместитель министра иностранных дел;

Юрий Онищенко - руководитель Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента, первый помощник президента, заместитель члена делегации;

Андрей Праведник - исполняющий обязанности директора Департамента международных организаций МИД, заместитель члена делегации;

Сергей Шутенко - директор Департамента международной безопасности МИД, заместитель члена делегации;

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Возглавит делегацию министр иностранных дел Павел Климкин, который имеет право привлекать в ее состав различных советников, экспертов и техработников.

Распоряжением президента также утверждены секретные директивы делегации. Финансирование расходов обеспечивает МИД.

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