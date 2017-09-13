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Москва готовит "кадровые чистки" среди главарей боевиков - ИС

13.09.2017 10:35
По данным агентуры группы военных экспертов, представителя ОРДЛО в Минске - Владислава Дейнего - скоро переправят в Россию
Москва готовит "кадровые чистки" среди главарей боевиков - ИС
Владислав Дейнего (фото - cкриншот видео)

Кремль готовит "эвакуацию" представителя боевиков в Минске Владислав Дейнего из оккупированного Луганска в РФ. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"Снятие "депутатских" полномочий  с представителя ЛНР в минской группе Владислава Дейнего вызвало резонанс в среде функционеров ЛНР. Несмотря на то, что сам Дейнего говорит о якобы новой "работе в республике", его "коллеги" уверены, что администрация президента РФ готовит "эвакуацию" Дейнего в Россию по личной договоренности последнего с Сурковым (помощник президента РФ, - ред.)", - отмечается в сообщении.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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