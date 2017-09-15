Порошенко назвал главную проблему минских соглашений

Президент отметил, что агрессору придется платить намного дороже, если он сломает минские соглашения и начнет наступление

Проблема минских соглашений заключается в том, что у России просто нет плана их реализовывать, и у Украины нет никаких гарантий ни от кого, что Россия сдержит слово. Об этом президент Петр Порошенко заявил на 14-м ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве.

"В чем была проблема Минска. У России просто нет плана его реализовывать, и у нас нет никаких гарантий ни от кого, что Россия сдержит слово. И когда мы предлагаем в нормандском формате дорожную карту, то последовательность и гарантия выполнения - именно миротворцы могут стать тем инструментом, который сделает так, что дорожная карта будет реализована, и пакет безопасности будет воплощен. И это самая важная, мне кажется, часть стратегии возвращения украинского суверенитета на территорию Донбасса", - подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, Украина не хочет ни на кого нападать, но агрессору придется платить намного дороже, если он сломает минские соглашения и начнет наступление. Отвечая на вопрос модератора YES Ричарда Хааса, на какое взаимодействие он надеется с новой администрацией Белого дома, Порошенко сказал: "Наша встреча (в Нью-Йорке, - ред.) - я надеюсь, что это будет не просто оборонное вооружение, хотя это существенно увеличит нашу обороноспособность. Мы не хотим ни на кого нападать, это нам противно. Но мы подтверждаем факт, что агрессору придется платить намного дороже, если он сломает минские соглашения и пойдет на нас", - заявил он.

Порошенко заявил, что он - президент мира. "И вот почему мы очень сосредоточены на том, чтобы содействовать нашему двухлетнему почину относительно миротворцев в Донбассе, на всей территории оккупированного Донбасса, вместе с контролем над украинско-российской границей, чтобы не было приплыва российских военных и оружия, чтобы мир вернулся в Донбасс", - сказал он.

"Мне очень приятно, что представители Госдепа поддерживают введение миротворцев на всей территории Донбасса, и наши партнеры в Европе - французы, британцы, немцы - поддерживают эту идею. И это не потому, что им хочется видеть больше вооруженных людей в Донбассе, это является абсолютно неотъемлемым компонентом дорожной карты минских соглашений", - добавил он.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке представит инициативу создания международной группы "друзей деоккупации Крыма".

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В Киеве вчера открылся трехдневный 14-й ежегодный форум YES, участники которого в этот раз сосредоточатся на глобальных вопросах, таких как сдвиг в геополитическом распределении сил и изменения в мировой экономике. В конференции примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

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