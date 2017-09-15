Полторак: Никто не запрещал бойцам ВСУ открывать ответный огонь
Министр обороны Степан Полторак заявил, что не существует запрета военнослужащим ВСУ в зоне АТО открывать ответный огонь в случае угрозы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Никто не запрещал военнослужащим открывать огонь, когда есть угроза жизни наших военных или угроза захвата наших позиций или угроза проведения наступательных действий. Такого никогда не было и не будет! Информация о запрете отвечать огнем в районе проведения АТО в случаях, когда есть прямая угроза жизни военнослужащих - провокация", - подчеркнул Полторак.
Ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью изданию Деловая столица заявил, что огонь в ответ во время боевых действий в Донбассе - это нарушение минских соглашений.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что бойцам ВСУ строго запретили отвечать на выстрелы боевиков. Высшее командование будто бы объясняло, что строгие запреты связаны со слежкой за выполнением перемирия.
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