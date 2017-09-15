В Белом доме анонсировали встречу Трампа с Порошенко
Президент США Дональд Трамп в четверг, 21 сентября, проведет встречу с президентом Петром Порошенко. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает Голос Америки.
Кроме того, Трамп встретится с лидерами Турции и Афганистана.
В тот же день президент США встретится с лидерами Южной Кореи и Японии.
Как сообщалось ранее, Порошенко выступит на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН, где поднимет вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс.
В кулуарах сессии Генассамблеи запланирована встреча Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Сам Порошенко заявил, что на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН представит инициативу создания "международного круга друзей деоккупации Крыма".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
22:42
-
19:43
-
18:11
-
18:08
-
17:29