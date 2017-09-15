В Белом доме анонсировали встречу Трампа с Порошенко

Кроме того, президент США встретится с лидерами Турции, Афганистана, Южной Кореи и Японии

Президент США Дональд Трамп в четверг, 21 сентября, проведет встречу с президентом Петром Порошенко. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает Голос Америки.

Кроме того, Трамп встретится с лидерами Турции и Афганистана.

В тот же день президент США встретится с лидерами Южной Кореи и Японии.

Как сообщалось ранее, Порошенко выступит на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН, где поднимет вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс.

В кулуарах сессии Генассамблеи запланирована встреча Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Сам Порошенко заявил, что на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН представит инициативу создания "международного круга друзей деоккупации Крыма".

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