Волкер анонсировал очередную встречу с Сурковым

На встрече будет обсуждаться восстановление территориальной целостности Украины и безопасность в Донбассе

В октябре спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках 14-й встречи Yalta European Strategy в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

"На встрече я буду обсуждать восстановление территориальной целостности Украины и безопасность в регионе", - отметил он.

Напомним, Волкер и Сурков встретились 21 августа в Минске. Встреча продолжалась около 3 часов. "У нас были некоторые разногласия. Все было честно и открыто. Мы пришли к единому мнению о том, что статус-кво не принесет ничего хорошего никому. Это плохо и для России, и для Украины, и для жителей Донбасса. Нам нужно найти выход из этой ситуации. Это превращается в трагедию для людей", - сказал Волкер о результатах встречи.

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