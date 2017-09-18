От решения США по оружию зависит помощь других стран - Порошенко

Президент сообщил, что Украина очень далеко продвинулась в переговорах с США о предоставлении летального оружия

Переговоры с США о предоставлении Украине оборонного летального оружия продвинулись очень далеко. От их успеха зависит получение аналогичной помощи от других стран, заявил президент Петр Порошенко, выступая перед украинской диаспорой в Нью-Йорке, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы очень далеко продвинулись в этих переговорах с новой администрацией Соединенных Штатов Америки", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что это не просто позиция, которая позволяет "значительно повысить цену" для российского агрессора и помешать ему перейти к наступательным действиям. "Это еще открывает возможности предоставления нам аналогичной помощи со стороны Великобритании, Канады, других стран, которые ждут политического решения Соединенных Штатов Америки", - отметил Порошенко.

По его словам, речь идет не только о ракетах Javelin. "Мы также говорим о системе радиоэлектронной борьбы, которая демонстрирует миру неопровержимые доказательства преступлений России", - сказал Порошенко. Это дает возможность устанавливать место, время и калибр тяжелого оружия, которое подтянула Россия к линии соприкосновения в нарушение минских соглашений, отметил президент.

Недавно министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина еще в 2014 году, в первые дни российской агрессии обратилась ко всем странам мира с просьбой о предоставлении летального оружия. Пока такую помощь оказала только Литва.

4 августа СМИ сообщили, что Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Украине противотанковое оружие Javelin.

Кремль отреагировал на эту публикацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия США Украине могут "спровоцировать очередной виток напряженности" в зоне АТО.

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