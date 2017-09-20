Для НАТО: Минобороны усилит обучение военных иностранным языкам
Для достижения большей совместимости с войсками НАТО министерство обороны проводит работу по усилению изучения иностранных языков военнослужащими ВСУ. Об этом глава Минобороны Степан Полторак заявил во время встречи в Киеве с иностранными стратегическими топ-советниками Альянса, которые помогают с реформами ведомства.
"Невозможно достичь совместимости с НАТО, разговаривая на разных языках. Принято решение об усилении работы по расширению возможностей для военнослужащих для изучения иностранных языков", - передает его слова пресс-служба Минобороны.
По словам генерала армии, обучать военных иностранным языкам будут не только на базе учебных заведений Минобороны, но и при воинских частях и во время командировок и миссий за рубежом.
Кроме того, на встрече стороны пришли к соглашению, что отныне каждый из иностранных советников стратегического уровня будет отвечать за отдельное направление работы.
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В октябре 2016 года Полторак заявил, что Украина может стать основным союзником США вне НАТО. Сейчас подобный статус имеют 16 государств: Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Египет, Израиль, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Пакистан, Афганистан, Тунис и Аргентина.
В июле 2017-го глава Минобороны отметил, что помощь инструкторов НАТО дает украинской армии преимущество в операциях на востоке Украины.
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