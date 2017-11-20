Украина и Польша договорились сокращать "черный список" - Елисеев

Замглавы администрации президента сказал, что в списке есть, кроме радикалов, историки и общественные деятели, которые не должны страдать от запретов

Украина и Польша договорились совместно оптимизировать, то есть сократить, список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу. Об этом сказал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала ICTV.



По его словам, в списке - украинские чиновники, историки и общественные деятели.



Елисеев встретился с главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским в пятницу, 17 ноября.

18 ноября в международном пункте пропуска Шегини польские пограничники не пропустили в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.



Ранее в МИД Польши сообщили о подготовке списка украинцев, якобы пропагандирующих антипольские и антиевропейские ценности, которым будет запрещен въезд в Польшу. При этом в ведомстве отказались назвать фамилии внесенных в этот список людей, отметив, что они узнают об этом на границе. Также в МИД Польши заявили, что запрет будет касаться только отдельных государственных чиновников.

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