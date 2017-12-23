Посол Украины об оружии: США окончательно определились

Чалый сообщил, что американская сторона приняла окончательное решение по оружию для Украины, в том числе, - летальному

США окончательно определились с предоставлением Украине оружия, в том числе, летального. Об этом в своем Facebook сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Наконец-то! Наши стратегические партнеры - США окончательно определились: Украина, как суверенная страна, имеет легитимное право на закупку и получение оборонного вооружения, в том числе, летального", - написал он.

Ранее сегодня телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепартаменте США сообщил, что президент Дональд Трамп скоро объявит об одобрении им плана продажи противотанковых комплексов Украине, включая системы Javelin.

Позже в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности" для противостояния контролируемым РФ боевикам в Донбассе.

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