МВД: Яценюка в Женеве не задерживали

В МВД сообщили, что Яценюка не задерживали в Женеве и у Интерпола нет к нему претензий

Экс-премьера Украины Арсения Яценюка не задерживали в аэропорту Женевы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.





"Украинское бюро Интерпола получило от Национального бюро Интерпола в Швейцарии и штаб-квартиры организации в Лионе подтверждение, что Яценюк не был задержан. Он проходил стандартную проверку во время паспортного контроля, которая длилась не более 10 минут", - говорится в сообщении.









"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", - говорится в сообщении.





В МВД отмечают, что никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьера Украины по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует, а Интерпол принял решение о необоснованности обращения России по поводу розыска Яценюка.





Ранее сообщалось, что экс-премьера Украины Арсения Яценюка остановили на 10 минут на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России, пока не были выяснены обстоятельства появления этого запроса.









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