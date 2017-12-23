МВД: Яценюка в Женеве не задерживали
23.12.2017 21:35
В МВД сообщили, что Яценюка не задерживали в Женеве и у Интерпола нет к нему претензий
Арсений Яценюк
Экс-премьера Украины Арсения Яценюка не задерживали в аэропорту Женевы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Украинское бюро Интерпола получило от Национального бюро Интерпола в Швейцарии и штаб-квартиры организации в Лионе подтверждение, что Яценюк не был задержан. Он проходил стандартную проверку во время паспортного контроля, которая длилась не более 10 минут", - говорится в сообщении.
"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", - говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьера Украины по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует, а Интерпол принял решение о необоснованности обращения России по поводу розыска Яценюка.
Ранее сообщалось, что экс-премьера Украины Арсения Яценюка остановили на 10 минут на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России, пока не были выяснены обстоятельства появления этого запроса.
В начале сентября 2015 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".
3 мая 2017 года Интерпол официально отказал России в запросе на международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Смотрите также: Яценюк-каратель и Чечня - подборка лучших фотожаб
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:25
-
17:46
-
12:38
-
22.12.17
14:20
-
вчера
12:10
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров