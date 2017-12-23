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МВД: Яценюка в Женеве не задерживали

23.12.2017 21:35
В МВД сообщили, что Яценюка не задерживали в Женеве и у Интерпола нет к нему претензий
МВД: Яценюка в Женеве не задерживали
Арсений Яценюк
Экс-премьера Украины Арсения Яценюка не задерживали в аэропорту Женевы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

"Украинское бюро Интерпола получило от Национального бюро Интерпола в Швейцарии и штаб-квартиры организации в Лионе подтверждение, что Яценюк не был задержан. Он проходил стандартную проверку во время паспортного контроля, которая длилась не более 10 минут", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба МВД Украины в Facebook сообщает, что никаких препятствий для передвижения Арсения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или по его каналам не существует. 

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьера Украины по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует, а Интерпол принял решение о необоснованности обращения России по поводу розыска Яценюка.

Ранее сообщалось, что экс-премьера Украины Арсения Яценюка остановили на 10 минут на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России, пока не были выяснены обстоятельства появления этого запроса.

В начале сентября 2015 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".

3 мая 2017 года Интерпол официально отказал России в запросе на международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка


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ЛIГАБiзнесIнформ
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