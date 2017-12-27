Тема дня. Не "всех на всех", но самый масштабный обмен заложников

После освобождения 74 человек в заложниках остаются еще около 100 человек, не считая политических заключенных в оккупированном Крыму и России

Сегодня, 27 декабря, состоялся самый масштабный обмен украинских заложников в Донбассе. Анонсировалась формула 306 человек на 74 украинца. В итоге иа украинскую территорию вернулись 74 заложника: 16 были в плену боевиков террористической организации ЛНР, 58 - в ДНР. 15 человек из Украины отказались вернуться в оккупированный Донбасс. Последний обмен проходил 17 сентября 2016 года. Тогда были освобождены волонтер Владимир Жемчугов и сотрудник миссии ООН Юрий Супрун. Обмен проходил в районе временно оккупированной Горловки недалеко от КПВВ Майорск. Место обмена журналистам не раскрывали до последнего, они узнали о нем буквально за несколько часов до начала операции. Детали - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 15 ноября, когда трехсторонняя группа проводила встречу в Минске, другой представитель Украины на этих переговорах Виктор Медведчук встретился в монастыре с президентом РФ Владимиром Путиным в присутствии патриарха РПЦ Кирилла. Во время общения Медведчук обратился к Путину с просьбой, "используя авторитет, проявить гуманизм" и посодействовать проведению обмена пленными.

Есть предположение, что именно такой сценарий придумали в Кремле. После этого Путин позвонил своим марионеткам в Донбассе - уже сбежавшему главарю террористической организации ЛНР Игорю Плотницкому и главарю боевиков ДНР Александру Захарченко. Тогда же в украинской группе переговорщиков в Минске LIGA.net сказали, что активизация переговоров по заложникам - это исключительно украинская инициатива. Были нюансы. "Сейчас речь только о тех, кого мы можем передать им по закону. Но есть другая проблема. ОРДЛО подтверждает 88 украинцев, а Медведчук озвучил только 71 имя. Значит, наших отдадут не всех", - сказал 16 ноября собеседник издания. В СБУ также заявили, что приветствуют любые инициативы, направленные на разблокирование процесса освобождения заложников.

12 декабря представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что дата освобождения украинских заложников до Нового Года уже определена, и этим вопросом занимается лично президент Петр Порошенко. В то же время Кучма сказал, что есть проблемы в вопросе освобождения заложников. "Там есть, проблема одна из самых, казалось простых: некоторые люди не хотят ехать туда, тут начинается, что не можем договориться с противоположной стороной", - уточнил Кучма.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Представитель гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила, что омбудсмен Валерия Лутковская посетила места, где представители Международного комитета Красного креста смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кто был передан для освобождения заложников.

Сегодня утром 16 украинцев вывезли из временно оккупированного Луганска и доставили автобусом в Горловку. Оставшихся 58 заложников автозаками в сопровождении скорой помощи и вооруженных так называемых МГБшников также привезли до 12:00 на место обмена. Наблюдали за обменом два машины специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и два автомобиля Международного комитета Красного креста. Во временно оккупированной Горловке преимущественно находились российские СМИ, около 60 человек. Обмен был запланирован на 13:00, потом время перенесли на час - 14:00. В 14:04 первые автобусы с 16 заложниками начали двигаться в сторону подконтрольной Украине территории.

Президент Петр Порошенко поздравил первых освобожденных украинцев по телефону. Среди них - ультрас футбольного клуба "Заря" Владислав Овчаренко, которого боевики приговорили к 17 годам тюрьмы "за шпионаж в пользу Украины", украинский религиовед Игорь Козловский и сотрудник киевской организации Центр UA Владимир Фомичев. Он был взят в плен боевиками в Макеевке 4 января 2016 года. Лутковская заявила, что на момент освобождения 15 человек отказались от передачи боевикам в ОРЛО. По последним данным, всего в оккупированный Донбасс отказались ехать 69 лиц.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Медведчук назвал формулу второго этапа освобождения заложников: Украина может отдать 74 боевика в обмен на 29 украинцев, удерживаемых террористами. Геращенко заявляла, что в плену до начала сегодняшнего обмена находилось 170 украинцев. Ясно одно - ключи от освобождения оставшихся 96 украинцев находятся в Кремле, в руках президента страны-агрессора РФ Путина.

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