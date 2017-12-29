Четверым из освобожденных в Донбассе заложников негде жить - СМИ

Эти бывшие заложники - гражданские лица, их боевики обвиняли в различных преступлениях, в частности, в шпионаже в пользу Украины

Четверо из 73 освобожденных заложников, которые жили в Донбассе, но отказались там оставаться, оказались на контролируемой Украиной территории в сложной ситуации без родственников и жилья. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эти бывшие заложники - гражданские лица, их боевики обвиняли в различных преступлениях, в частности, в шпионаже в пользу Украины.

Сейчас четверо мужчин проходят обследование в госпитале.

"Игорь Яковенко обут в тапочки на носки, но не потому, что выбежал на минутку, у него нет другой обуви", - говорится в сюжете.

После двух лет и четырех месяцев плена с пытками Игорь стал сильно заикаться. "Нас приняли за корректировщиков. Били электричеством. Просто оказался не в том месте", - говорит мужчина.

В день своего задержания он по инициативе двоюродного брата гражданской жены во время обстрелов Горловки вышел посмотреть, откуда ведется огонь. Родственник взял с собой бинокль. Их задержали обоих, но в плену оказался только Игорь.

"Меня там пытали долго. Не знаю, что он сказал, для меня это тайна, долго думал об этом ", - говорит Игорь.

Также в Горловке, но на 4 месяца раньше, боевики схватили Сергея Радулова. За "шпионаж" в пользу Украины.

"Начали происходить ужасные вещи. У меня отобрали все имущество. Моя ошибка была, что я людям рассказывал правду, кто чем занимается, что происходит", - говорит Сергей.

Журналисты ТСН говорят, что мужчинам некуда идти из госпиталя, потому что негде жить.

Напомним, против 14 из 73 освобожденных 27 декабря заложников из территории временно оккупированного Донбасса открыли уголовные дела по факту дезертирства.

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