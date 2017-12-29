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Порошенко ликвидировал 117 райсудов и создал 50 окружных

29.12.2017 21:41
В частности, ликвидированы все 10 райсудов Киева
Порошенко ликвидировал 117 райсудов и создал 50 окружных
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко ликвидировал 117 районных судов и создал вместо них 50 окружных. Соответствующий указ №449 опубликован на сайте президента.

В частности, ликвидированы все 10 райсудов Киева - Печерский, Соломенский, Голосеевский, Подольский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Деснянский и Шевченковский.

Вместо них создали Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), Второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).

Полный список ликвидированных и созданных судов - на сайте Администрации президента.

Сегодня Порошенко также поддержал представление Высшего совета правосудия о назначении и временном переводе судей. Новые должности получили 150 судей. Также несколько десятков судей были переведены в местные суды на командировочный срок до полугода. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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