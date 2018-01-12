Климкин после Закарпатья: Есть понимание по "языковому закону"
Между Украиной и Румынией появилось понимание, что внедрение нового закона об образовании, который вызвал громкую реакцию властей некоторых соседних государств, ведет не к ущемлению прав нацменьшинств, а к расширению их возможностей. Об этом у себя в Twitter сообщил после вчерашней поездки на Закарпатье ради встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану глава МИД Павел Климкин.
"В фокусе - трансграничное сотрудничество и имплементация образовательного закона. Есть понимание, что речь идет не об ограничении, а о расширении возможностей", - отметил он.
По словам Климкина, "вместе с румынской общиной будем работать над реализацией закона и двусторонним документом".
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Ранее глава МИД опубликовал фото со встречи с Мелекшану, подчеркнув, что "так встречаются друзья".
Фото: пресс-служба МИД
В прошлый раз Климкин посещал Закарпатье полтора месяца назад, заявив, что между Украиной и Венгрией из-за "языкового вопроса" сложный диалог, а не дипломатический конфликт.
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Обеспокоенность этим выразила Румыния, а вслед за ней и Венгрия. Отказаться от нововведения Украину призвали в Молдове, а в России ожидаемо заявили о "насильственной украинизации". Позднее Румыния выступила за диалог с Киевом.
12 октября в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон. LIGA.net объяснила, что стоит за этим решением.
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