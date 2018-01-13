Оккупанты развернули в Крыму еще один дивизион ЗРК С-400

Новый дивизион армии государства-агрессора будет контролировать воздушное пространство над оккупированными Чонгаром и Армянском

Россия развернула в оккупированном Крыму еще один дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400. Боевые расчеты сегодня заступили на боевое дежурство, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего армией РФ генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова.

Согласно сообщению, боевые расчеты оккупантов выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.

Новый дивизион армии государства-агрессора будет контролировать воздушное пространство над оккупированными Чонгаром и Армянском на админгранице Крыма с Украиной.

Несколько дней назад российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в аннексированном Крыму Россия разместила новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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