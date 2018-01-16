РФ незаконно вывезла из Крыма шестерых украинцев: МИД протестует

Нормы международного права запрещают государству-оккупанту принудительно перемещать граждан оккупированной страны, отмечают в министерстве

Министерство иностранных дел протестует против незаконного вывоза шестерых украинцев, похищенных российскими оккупантами в Крыму, с полуострова на территорию Российской Федерации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"МИД выражает решительный протест в связи с незаконным перемещением в РФ граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, задержанных на территории временно оккупированной АР Крым по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, государству-оккупанту запрещается принудительно перемещать на свою территорию граждан оккупированного государства, в противном случае предусмотрена международно-правовая ответственность.

"МИД требует от российской стороны прекратить практику незаконных перемещений украинских граждан с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя в РФ и немедленно вернуть их на территорию Украины", - говорится в заявлении.

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Ранее сегодня, 16 января, МИД выразил протест в связи со сфабрикованным решением псевдосуда в аннексированном Крыму против Владимира Балуха, приговоренного оккупантами к трем годам и семи месяцам тюремного заключения.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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