Украина получит оружие от США бесплатно - посол

Мари Йованович подчеркнула, что речь идет о помощи правительства США

Украина получит летальное оборонительное вооружение, о поставках которого администрация президента США приняла решение в конце прошлого года, бесплатно. Об этом в интервью РБК-Украина заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Действительно в прошлом году Администрация (президента США, - ред.) приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура - для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", - сказала Йованович.

На вопрос, будут ли это поставки от американского правительства или от частных коммерческих фирм, посол ответила, что речь идет о помощи правительства.

"Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос", - сказала она.

Йованович при этом уточнила, что Украина получит это вооружение абсолютно бесплатно.

Напомним, 21 декабря, Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.

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